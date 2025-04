'Milhões de dólares': o custo de falar 'obrigado' e 'por favor' ao ChatGPT

"Ser educado ajuda a definir o tom da resposta", diz o executivo em blog da empresa. Ele explica que os LLMs (modelos de linguagem de grande escala), como o ChatGPTM, foram treinados para emular interações humanas. Logo, se ele percebe que é um pedido educado, há maior chance de obter uma resposta mais educada.

A forma como você faz solicitações influencia na resposta. Essa é a conclusão de estudo feito por pesquisadores a Universidade de Cornell, nos EUA, publicado no ano passado. De acordo com a publicação, "pedidos feitos de forma mal-educada podem levar a uma deterioração no desempenho do modelo, incluindo erros, forte enviesamento e omissão de informação".

Ao mesmo tempo, estudo concluiu que ser muito educado não necessariamente ajuda na resposta. Em alguns casos, os chatbots geraram respostas muito longas.

*Com informações do NY Post e Axios