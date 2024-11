Contra monopólio, departamento dos EUA pressiona Google a vender Chrome

De acordo com o StatCounter, o Google responde por quase 90% de todo o mercado de buscas no mundo. Dados compilados pela Bloomberg mostram que a maior parte da renda do Google vêm de anúncios.

Ter o navegador mais popular do mundo é a chave para o sucesso do Google, segundo a Bloomberg. A empresa consegue pegar os dados dos usuários conectados ao navegador para direcionar promoções de maneira mais eficaz, o que gera mais receita.

O DOJ também irá pedir ao juiz Amit Mehta que exija medidas relacionadas à inteligência artificial e ao sistema operacional Android, disseram fontes à Bloomberg. O Android é líder de mercado em sistemas operacionais pelo mundo, com quase 45% de participação, segundo o StatCounter. A venda do Android, entretanto, não estaria em jogo.

Além disso, as autoridades antitruste planejam recomendar ao juiz Amit Mehta que imponha requisitos de licenciamento de dados. Caso o juiz aceite a proposta, ela poderá remodelar o modelo de buscas online e a indústria de inteligência artificial.

Lee-Anne Mulholland, vice-presidente de assuntos regulatórios do Google, disse à Bloomberg que o DOJ está promovendo uma agenda radical, que vai muito além das questões legais. "Se o governo controlar dessa forma, prejudicaria os consumidores, os desenvolvedores e a liderança tecnológica americana, precisamente no momento em que é mais necessária".

DOJ versus Google

DOJ processou o Google por considerar que a empresa tinha monopólio de buscas e publicidade digital. O processo começou em 2020 e culminou em agosto, com o juiz Amit Mehta considerando, de fato, a empresa um monopólio, com grande controle nessas áreas.