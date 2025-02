ChatGPT x 'círculo azul' da Meta: Qual é a melhor IA no WhatsApp? Veja

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O último ano para regular redes; IA x seu empregos; Zuckerberg e o 'não contrate humanos'; ChatGPT x IA da Meta)

O WhatsApp de todo mundo foi invadido pela IA da Meta, esse "círculo azul" que paira sobre todas as conversas. Mas essa inteligência artificial não é a única no aplicativo mais usado pelos brasileiros. O ChatGPT, da OpenAI, também está lá.

Qual das duas é a melhor e resultados mais precisos? No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz fazem uma batalha entre as duas ferramentas para descobrir qual vence quando o assunto é IA no WhatsApp.