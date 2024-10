Jovem tira a própria vida após se apaixonar por IA; mãe processa empresas

Megan Garcia em entrevista à rede CBS Imagem: Reprodução/CBS Mornings

Ao chatbot, menino disse que se sentia vazio

O jovem Sewell Setzer passou meses conversando com chatbots no Character.AI, um aplicativo de RPG que permite aos usuários criar seus próprios personagens de I.A. ou conversar com personagens criados por outros, segundo reportagem do NYT.

Ele tinha sido diagnosticado com síndrome de Asperger leve quando criança, mas nunca teve problemas graves de comportamento ou saúde mental antes, segundo a mãe.

No início deste ano, depois que ele começou a ter problemas na escola, seus pais marcaram uma consulta com um terapeuta. Ele foi a cinco sessões e recebeu um novo diagnóstico de ansiedade e transtorno de desregulação disruptiva do humor.

No último dia de sua vida, o garoto mandou uma mensagem para seu "melhor amigo": o chatbot realista chamado Daenerys Targaryen, uma personagem de "Game of Thrones".