Por que Musk ofereceu US$ 100 bi por dona do ChatGPT sem nem estar à venda

O empresário Elon Musk e um grupo de investidores fizeram uma oferta para comprar a OpenAI (empresa desenvolvedora do ChatGPT) por US$ 97,4 bilhões. Sam Altman, chefão do ChatGPT, recusou a proposta e disse que companhia não estava à venda.

O que aconteceu

"Não, obrigado". Foi a resposta de Sam Altman, CEO da OpenAI, publicada no X, à oferta feita por Musk e grupo de investidores na noite desta segunda-feira. Ele ainda disse que iriam comprar o Twitter "atual X" por US$ 9,74 bilhões. Musk o chamou de "golpista".

Sam Altman quer tornar a OpenAI uma empresa de fins lucrativos. Desde dezembro do ano passado, o executivo disse que tornar a criadora do ChatGPT uma empresa com fins lucrativos ajudaria a companhia a ser mais fácil de obter financiamento e lançar produtos de forma mais rápida. Para isso, ele precisaria compensar de forma apropriada quem colocou dinheiro na iniciativa.