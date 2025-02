Ausência das Big Tech 'caiu mal' na AGU e pesará na regulação do governo

Para desinformação, Linkedin adota dois critérios. Remove conteúdos "comprovadamente falsos ou significativamente enganosos" e restringe a visibilidade de "conteúdos enganosos sem risco de danos".

Petição enviada da AGU ao STF argumenta que sistema das plataformas é falho e precisa de ajustes. Em documento encaminhado no dia 7 de fevereiro, o órgão sugere mudar o artigo 19 do Marco Civil da Internet para responsabilizar as Big Techs se não retirarem conteúdo criminoso segundo as leis brasileiras e, nos casos de infração, prever a remoção, a partir da notificação do prejudicado.

STF julga duas ações sobre a responsabilidade das plataformas digitais para conteúdos postados por usuários. O julgamento é o do Recurso Extraordinário (RE 1037396), movido pelo Facebook, que questiona ordem judicial para remover perfil falso da rede social; e do RE 1057258, mais antigo, em que o Google questiona a decisão sobre o extinto Orkut.

Desejo do presidente do Supremo é encerrar o julgamento até setembro. O ministro Luís Roberto Barroso quer concluir essa questão até o fim de seu mandato à frente do STF. Ele e os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux já votaram.

Julgamento está suspenso por pedido de vista de André Mendonça. O ministro tem até 18 de março para devolver o tema ao plenário. Os próximos a votar também têm a prerrogativa de solicitar vistas.

Entre especialistas, a expectativa é que o STF modifique a interpretação do Artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com isso, a responsabilização das plataformas por conteúdo de terceiros é tida como certa. O que está em aberto é em que grau essa responsabilização acontecerá.