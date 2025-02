Melhor botar algoritmo na cadeia, diz 'pai do Marco da Internet' sobre STF

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Algoritmo na cadeia; os segredos das fotos de Zuck; O jogo pesado de Trump a favor da Big Tech)

Com o retorno das atividades do Supremo Tribunal Federal, o mundo político está em compasso de espera diante da expectativa quanto à retomada do julgamento do Marco Civil da Internet, que pode criar uma forma de regular as plataformas digitais, como as redes sociais.

Para o advogado e professor Carlos Affonso Souza, um dos pais do Marco Civil da Internet, é provável que o STF mexa no artigo 19 da lei, que hoje responsabiliza as plataformas de internet por conteúdo de terceiros apenas se descumprirem ordem judicial. Pelo voto dos ministros, é possível traçar alguns cenários.