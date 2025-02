Lua de mel a 3 e irmã feminista: o que revelam as fases de Zuckerberg?

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Algoritmo na cadeia; os segredos das fotos de Zuck; O jogo pesado de Trump a favor da Big Tech)

De universitário com chinelinho a magnata da tecnologia. Mark Zuckerberg, dono da Meta, já passou por muitos repaginadas. A sua nova versão com cabelos revoltos e tentativa de parecer descolado é apenas um dos muitos visuais pensados para passar uma mensagem sobre si e sobre a empresa que comanda. Até quando essa fase vai durar ninguém sabe.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, o advogado e diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade, Carlos Affonso Souza, comenta as histórias e segredos por trás das várias fases do bilionário.