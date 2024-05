1ª grande lei para IA nasce na Europa e joga pioneirismo do Brasil no ralo

Elaborado pelo deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE) e relatado pela deputada Luisa Canziani (PTB-PR), o PL 21/20 atribuía ao Executivo o fomento ao ecossistema de IA, como formação de mão de obra e garantia de interoperabilidade (que um sistema vá "conversar" com outro).

Também delegava a governos federal, estaduais e municipais vários aspectos de regulamentação, a serem conduzidos por órgãos setoriais.

De concreto mesmo, o texto estabelecia diretrizes de como as IAs deveriam ser desenvolvidas no país e como o poder público deveria se portar ao conduzir a regulamentação.

Com esse jeitão de "vamos ver no que vai dar para ver como é que fica", a matéria não foi adiante, ainda que aprovada pela Câmara.

O advogado Carlos Affonso Souza, diretor do ITS Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade) e colunista do UOL, é mais fino que eu ao descrever a situação.