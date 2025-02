Google Agenda acena a Trump e remove datas ligadas à diversidade nos EUA

O Google removeu nesta semana celebrações culturais relacionadas à diversidade do calendário do próprio aplicativo de Agenda, nos Estados Unidos. Medida acena para políticas do presidente Donald Trump que atacam programas de diversidade, equidade e inclusão.

O que aconteceu

Mês da História Negra, das Pessoas Indígenas, da História da Mulher, do Orgulho, da Herança Judaica e da Herança Hispânica, além do dia da Memória do Holocausto foram removidos do Google Agenda. As mudanças foram reportadas pelos portais The Verge e New York Post.

Na página de suporte do Google Agenda, usuários criticaram a medida. "Agenda usada para render-se ao fascismo", afirmou uma das pessoas. "Esses bajuladores nos mostraram imediatamente quem são", disse outra. Recentemente, a empresa renomeou o Golfo do México para Golfo da América no Google Maps.