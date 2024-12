Universo anime: 'Wonderful Precure' tem sido uma jornada 'maravilhosa'

Esta é a newsletter Universo K-pop. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda segunda. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.



Não canso de me surpreender com a série 'Wonderful Precure', a ponto de achar que já é uma das minhas temporadas favoritas dessa franquia de garotas mágicas da Toei Animation. Embora tenha embarcado nas séries "Pretty Cure"/"Precure" há pouco tempo, mais especificamente quando a Crunchyroll colocou no catálogo 'Tropical-Rouge! Pretty Cure', em 2021, a atual série tem me mostrado o quanto esse gênero é vasto e repleto de possibilidades.

Uma rápida explicação para quem está caindo de paraquedas aqui: 'garotas mágicas' é o nome dado às séries sobre meninas com poderes que podem se transformar, e nos anos 1990 o anime 'Sailor Moon' popularizou as histórias de garotas que combatem o mal.

Tal qual acontecia com 'Power Rangers', cada série anual de 'Precure' é uma produção diferente, com histórias diversas, personagens distintos e vilões únicos. Para diferenciar, cada temporada tem um tema diferente que é explorado em visual e no roteiro. Já rolou sobre comida, bruxas, princesas, bebês e até sobre doenças (que coincidentemente rolou bem no ano do começo da pandemia).