Contra 'país preconceituoso', Fábio Kabral une orixá e fantasia em livro

As pessoas não pensam em utilizar o potencial dos Orixás. Elas querem seguir o mainstream, como se fosse o segredo do sucesso. Mas, se você fizer uma história bem feita, mesmo que isso seja arriscado, pode dar muito certo. Fábio Kabral, em entrevista exclusiva para Splash

Lançado pela editora Intrínseca em junho de 2024, o título busca promover empatia e aceitação das diferenças, mesmo que possa ser recebido com negativas por parte do público, diz o autor. "Sei que há pessoas que não chegarão nem perto do livro, principalmente em um país racista e preconceituoso como o nosso. Mas, faço o que acho certo, independente do que as pessoas podem achar."

Fábio Kabral, autor de 'Sopro dos Deuses' Imagem: Sonata Audiovisual/ Divulgação

Segundo levantamento do UOL, somente no primeiro semestre deste ano, o número de violações à liberdade religiosa no Brasil chegou a 1.940 registros no Disque 100, canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos. Esse dado representa 91% do total de violações desse tipo em 2023. Religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, estão entre as cinco mais seguidas no Brasil, com mais de um milhão de adeptos, diz o IBGE.

Alta fantasia

No livro, o solitário Kayin vive o luto pela morte precoce da mãe enquanto lida com abusos constantes por parte de seus superiores na hierarquia dos odessi, povo caçador descendente do Orixá Oxóssi. Já Ainá sofre pressões semelhantes em meio às feiticeiras de Ijexá, filhas da Orixá Oxum. A questionadora princesa se recusa a fingir que incorpora sua orixá apenas para manter as aparências nos rituais da família real.