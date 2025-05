Vai morrer? Bia passa mal ao descobrir sua verdadeira origem

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento", Bia (Maisa) passa mal ao descobrir a verdade sobre sua origem. Splash traz com exclusividade as primeiras imagens do aguardado momento.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de quarta-feira (21), em 'Garota do Momento', Bia vai até a pensão de Iolanda (Carla Cristina Cardoso) para confrontar Clarice (Carol Castro). Ela está decidida a confirmar se o documento de identidade que encontrou é verdadeiro.