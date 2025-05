Sangue e terror: veja livros perturbadores que farão revirar seu estômago

Esqueça as versões pasteurizadas do terror contemporâneo —o verdadeiro Candyman voltou para lembrar porque Clive Barker continua sendo um mestre do horror literário. Não se engane: essa não é mais uma reedição oportunista, mas um convite perigoso para confrontar a gênese de um dos mitos mais perturbadores já criados.

Enquanto o cinema dos anos 1990 diluiu parte da crueza social da novela original "The Forbidden" (1985), esta versão resgata a essência brutal de Barker —onde o terror não vem somente de ganchos e abelhas, mas da exposição crua das feridas raciais e urbanas que a adaptação hollywoodiana somente arranhou. E, sim, você deveria ter medo: em uma era de remakes sem alma, mergulhar na versão original é descobrir que o verdadeiro horror nunca esteve no monstro, mas no espelho que ele nos obriga a encarar.

"Imagens Estranhas", de Uketsu, da editora SUMA

Uketsu acerta precisamente ao transformar o cotidiano em matéria-prima do horror em "Imagens Estranhas", obra que prova que verdadeiro terror não precisa de monstros sobrenaturais: basta um olhar atento às entranhas do banal. O grande trunfo do livro está justamente em sua aparente simplicidade: desenhos infantis, registros domésticos e ilustrações inocentes servem como portas de entrada para um mistério que se revela camada após camada, com uma construção narrativa inteligente que envolve o leitor como cúmplice da investigação.

Longe de ser somente um exercício estético, as imagens funcionam como narrativa pura —cada traço aparentemente desconexo esconde pistas que transformam a leitura em uma experiência interativa rara, onde o horror emerge organicamente da desconfortável percepção de que o maligno muitas vezes se esconde à vista de todos.