Poesia: um festival, um livro e uma autora que merecem a sua atenção

A programação completa do Festival Poesia no Centro está no site do evento. Os ingressos são gratuitos, mas limitados. É uma boa reservá-los com antecedência por aqui.

Megafone

Chamada de Megafone, uma programação paralela ocupará o bar do Cultura Artística. No intervalo entre as mesas do palco principal, dezenas de poetas mostrarão um pouco de suas criações em intervenções bem breves, de poucos minutos.

Quase 200 artistas se inscreveram em busca de um espaço quando a organização do festival abriu uma chamada pública para o Megafone. Quem fez a curadoria dos nomes foi a poeta e pesquisadora Bruna Beber, com quem conversei sobre poesia brasileira contemporânea na edição mais recente do podcast da Página Cinco.

Irão se apresentar no Megafone nomes como Caetano Romão, Luiza Mussnich, Amara Moira e Gregorio Duvivier. Eis toda a grade.

Um livro

Como o assunto é poesia, compartilho com vocês um livro do gênero que li recentemente e curti: "Retorno ao Ventre: Mỹnh fi nugror to vẽsikã kãtĩ", de Jr. Bellé (Elefante). A obra foi uma das vencedoras do Prêmio Cidade de Belo Horizonte em 2023.