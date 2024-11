'O fantástico me liberta': Marjorie Estiano fala sobre mergulho no terror

Marjorie Estiano tem se sobressaído em uma área do cinema nacional que cresce cada fez mais: o terror. A atriz já esteve em "As Boas Maneiras", de 2017, em "Enterre Seus Mortos", ainda sem data para chegar aos cinemas, e "Abraço de Mãe", longa que já está disponível na Netflix.

Exercitando o fantástico

Estiano explica como trabalhar com o gênero é uma chance para mudar os paradigmas de sua carreira. "O terror me traz a possibilidade de exercitar o fantástico. É uma oportunidade de desarranjar a minha lógica e encontrar outra, é um processo onde me sinto mais livre e mais ativa na construção dos significados."