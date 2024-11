Filme de terror brasileiro teve 'ritual de limpeza': 'Ouvimos barulhos'

Houve um pedido de permissão para entrarmos. Isso realmente foi importante, porque depois disso, os eventos pararam e a gente filmou.

João Cândido Zacharias, diretor de 'A Herança'

Em 'A Herança', casal volta ao Brasil após a mãe de um deles morrer Imagem: Divulgação

Em "A Herança", Thomas (Diego Montez) retorna ao Brasil com o namorado, Beni (Yohan Levy), após receber a notícia da morte de sua mãe. Chegando ao destino, descobre ser o único herdeiro de uma avó que nunca chegou a conhecer. Curioso para se reconectar com a história da família, o casal visita a casa dos familiares e Thomas é recebido por duas tias idosas que o tratam como um filho há muito perdido. À medida que o homem fica cada vez mais encantado com o lugar, Beni começa a suspeitar que algo maligno se esconde sob a fachada de uma vida tranquila no campo.

Terror Queer

O longa não usa o tema da homossexualidade como principal, mas aborda o assunto de maneira orgânica, mostrando como algumas situações se desenrolam a partir do fato de os protagonistas serem um casal. "É o perfil dos personagens que, quando a gente assume quem são, muda coisas, principalmente coisas sutis. Eles sendo gays muda obviamente as interações, como o impulso de Thomas de apresentar o namorado como amigo", explica o diretor.