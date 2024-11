De Neruda a Britney: veja cinco dicas de livros autobiográficos

Rodrigo Casarin - Pablo Neruda foi um dos grandes nomes da literatura latino-americana no século 20. Sua poesia lhe valeu o Prêmio Nobel de Literatura de 1971 por, com sua força, reavivar o destino e os sonhos de um continente, segundo a Academia Sueca.

Sua vida política alinhada a ideias de esquerda, por outro lado, resultou em perseguições que se arrastaram até a sua morte, ainda hoje motivo de discussão —teria sido assassinado pela ditadura de Pinochet?

Em "Confesso que Vivi", Neruda entrega aos leitores recordações de sua trajetória. Ciente de que a memória é escorregadia, traiçoeira e multifacetada, avisa: "As memórias do memorialista não são as memórias do poeta. Aquele viveu talvez menos, porém fotografou muito mais e nos diverte com a perfeição dos detalhes; este nos entrega uma galeria de fantasmas sacudidos pelo fogo e a sombra de sua época".

"Down with the System: Um livro de memórias (ou algo assim)", de Serj Tankian (Buzz, tradução de Carolina Simmer)

Fernanda Talarico - Serj Tankian é conhecido mundialmente por ser o vocalista do System of a Down, mas também por seu ativismo sério e comprometido. O músico é uma voz ativa sobre o genocídio armênio. Em sua autobiografia, conta detalhes sobre o terror vivido por seus familiares que precisaram fugir não apenas da Armênia, como também do Líbano, até terem uma vida 'tranquila' nos Estados Unidos.