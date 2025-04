ABL escolhe Miriam Leitão para cadeira 7, que foi de Cacá Diegues

Miriam Leitão é jornalista e escritora. Ela é comentarista de política e economia do grupo Globo desde 1991.

Miriam é autora de 16 livros e transita em sua escrita entre a não ficção, o romance, as crônicas e os livros infantis. Entre suas obras de destaque estão "Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda" (2012), vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Reportagem e Livro do Ano de Não Ficção, e "Amazônia na encruzilhada: o poder da destruição e o tempo das possibilidades" (2023), que a fez vencedora do Prêmio Intelectual do Ano - Troféu Juca Pato de 2024.

Eleição de Miriam amplia número de mulheres na ABL. Agora, com a inclusão da jornalista, são cinco mulheres no total com cadeira na Academia.

Outras vagas

A ABL divulgou também os nomes dos concorrentes às vagas que pertenceram aos imortais Heloisa Teixeira e Marcos Vilaça.