Biógrafo de Roberto Marinho diz que Globo entendeu brasileiro médio

O escritor e jornalista capixaba Leonêncio Nossa, 50, lança o segundo volume da biografia do fundador da Globo: "Roberto Marinho - A Globo na Ditadura: Dos Festivais às Bombas no Riocentro". Se no primeiro volume, em 2019, o biógrafo narrou a história do empresário do seu nascimento ao nascimento do JN, agora ele foca na ascensão da emissora.

O livro conta como Marinho transformou a Globo em uma das principais emissoras do Brasil entre os anos de 1967 e 1981. A obra busca revisitar a história do canal desde o início, durante a ditadura militar, até o atentado no Riocentro, episódio que expôs as tensões internas do governo.