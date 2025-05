Temos que comemorar quando um jornal literário completa 25 anos

Na capa daquela edição, Rodrigo Gonzalez escrevia sobre "Antes do Fim", de Ernesto Sabato, autor hoje menos lido do que merecia. "Sabato, último grande escritor argentino, eminência sobrevivente de uma era —-Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Cortázar, entre outras santidades—- escreve suas memórias não só com a consciência crítica que sempre demonstrou, mas com muita simpatia", registrou meu xará.

Jefferson de Souza olhou para versos escritos e musicados de autores como Alice Ruiz e Arnaldo Antunes para pensar a respeito da poesia em forma de música que se alastrava pelas rádios. E um espaço para a ficção era ocupado por Manoel Carlos Karam, que morreria sete anos mais tarde. Eis o começo daquele conto:

Um apontador de lápis fixado na beirada da mesa, sobre a mesa, caixas com lápis. Na primeira leva, o homem faz a ponta de dez lápis. Ele vai até a janela e olha para a rua antes de retornar ao trabalho.

Na segunda leva, faz a ponta de 15 lápis, confere a quantidade e aponta outros 18 lápis. Dá um suspiro para representar cansaço e usa o apontador em mais 12 lápis. Repete o suspiro como se a primeira vez tivesse sido apenas um ensaio.

Ainda na edição inaugural, Eduardo Ferreira festejava o canto para escrever sobre a tradução literária. "Não tenho conhecimento de outra coluna dedicada exclusivamente à tradução num veículo jornalístico hoje no Brasil."

Pois abro novas edições do Rascunho e sei que seguirei encontrando um espaço para se pensar a tradução. Costuma estar ali na página 2. Na edição 300, a de abril deste ano, o próprio Eduardo Ferreira segue com seus comentários sobre a versão em português de "A Montanha Mágica", clássico do alemão Thomas Mann vertido por Herbert Caro.