Olivia Rodrigo diz estar lendo livro de Clarice Lispector

A cantora também revelou que emprestou a expressão "All American Bitch", nome de uma de suas músicas, de um livro de Joan Didion - também presente da amiga e cantora.

Olivia Rodrigo trouxe a turnê Guts para o Brasil. Ela se apresentou no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no dia 26 de março, e St. Vincent realizou o show de abertura. No dia 28 de março, ela se apresentou como uma das headliners do Lollapalooza Brasil. Essa foi a primeira vez da cantora no país.