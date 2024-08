Brasileiro leva orixás ao museu da SDCC: 'Estou processando'

Os artefatos estavam expostos e os valores variavam: um capacete não terminado — ou seja, nunca usado — feito para o primeiro filme do Capitão América tinha o lance mínimo de US$ 800, cerca de R$ 4.000. Uma réplica do Homem-Aranha em tamanho real poderia ser adquirida por, no mínimo, US$ 2.000, cerca de R$ 11 mil; um capacete também não utilizado de "Batman: O Cavaleiro das Trevas", poderia sair por até US$ 5.000, ou R$ 27 mil; e uma túnica usada por estudantes da Sonserina em "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" chegaria a US$ 8.000, cerca de R$ 44 mil.

Uniforme de aluno da Sonserina estava disponível em leilão Imagem: Fernanda Talarico/ UOL

Exposições

O museu da Comic-Con inaugurou, em julho deste ano, uma exposição comemorando o legado de mais de 90 anos de Betty Boop, cuja voz infantil e cujos cabelos cacheados conquistaram os corações do público adulto durante a era da Grande Depressão. "Becoming Betty Boop" é uma exibição visual da história e do sucesso do desenho animado, destacando desenhos, figurinos e mercadorias originais que datam de 1930 até os dias atuais.

No passeio, o visitante encontra diferentes versões da personagem, além de objetos que inspiraram em sua criação por Max Fleisher. Há também a oportunidade de aprender a desenhar a famosa boneca.

Outra área chamativa era a dos heróis de papelão. Diversos personagens feitos a partir de materiais de reciclagem estavam expostos.