'Arte é mergulho político': finalista do Jabuti explica olhar para luta gay

Antes de virar romance, a história foi a peça "Ensaio Para uma Redenção", vencedora do Prêmio Braskem de Teatro em 2021. A adaptação, feita durante o isolamento, usou cenas filmadas em casa —"um híbrido de teatro e cinema que só a urgência daqueles dias explica".

Autor de "A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê" (2022), marco da fantasia brasileira e do noir carnavalesco, Fraser diz que alternar gêneros é questão de sedução. "As ideias é que me escolhem. Quando uma me captura, meu corpo reage: começo a escrever como quem respira", afirma ele, que foi finalista do prêmio Jabuti na categoria romance de entretenimento pela obra.

Ian Fraser já teve o reconhecimento de público e crítica, como o recebimento do selo "João Ubaldo Ribeiro" de jovem autor inédito para o livro "O Sangue Agreste" (2014), categoria criada exclusivamente para que ele pudesse participar e desde então, nunca mais usada.

Sobre o que o motiva, resume: "Escrevo sobre o Brasil porque identidade é o único material que temos. Sem ufanismo: é abraçar o belo e combater o feio. Arte é mergulho político".