Escritora é acusada de racismo em feira literária em Minas: 'Fui atacado'

Splash tenta contato com Camila Panizzi Luz, mas sem sucesso. A escritora fechou o seu perfil pessoal e o de seu podcast, Pane No Sistema, no Instagram. Espaço segue aberto caso ela queira se pronunciar.

À EPTV, afilada da TV Globo em Minas e em parte do interior paulista, a produção da escritora afirmou que surgiram acusações públicas contra Camila nos últimos dias, "alegando condutas racistas com base em recortes de mensagens privadas e fora de contexto". "Reconhecemos que houve uma fala infeliz, que pode ter sido mal interpretada e por isso, lamentamos profundamente se alguém se sentiu ofendido".

Pedido de desculpas e ataques de amigos

Para Splash, Wesley relata ainda que Camila pediu desculpas por meio de mensagem nas redes sociais. "Falei para ela ficar em paz, que está tudo certo porque não quero cancelar ninguém. Apenas expus o vídeo e escrevi: 'eu também nunca fui preso'. As pessoas viram o vídeo, se indignaram e começaram a compartilhar e, de repente, os jornalistas vieram me procurar".

Wesley faz campanha para levar o lançamento do livro à França, o que teria gerado críticas de Camila, afirma ele. "A Camila viu isso nos meus stories e disse que eu estava aproveitando da situação... Não preciso me aproveitar de uma situação dessa para ter reconhecimento. Já tenho muitos leitores que sabem da minha trajetória como escritor. No mercado editorial, as pessoas já me conhecem. Não é isso que me dá espaço. O que me dá espaço são os meus livros".