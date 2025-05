Dia das Mães: veja 5 livros sobre maternidade, que vão do amor ao abuso

Seja para presentear, se emocionar ou repensar o que significa cuidar e ser cuidado, esses livros são um convite a enxergar a maternidade em todas as suas nuances.

"Cartas Extraordinárias", de Shaun Usher

"Cartas Extraordinárias", de Shaun Usher, celebra a força das palavras e a profundidade dos laços afetivos —especialmente entre mães e filhos. Reunindo cartas reais, emocionantes e históricas, a obra revela desde mensagens de amor terno e conselhos atemporais até declarações de saudade que atravessam gerações.

É uma homenagem à conexão única que as mães cultivam por meio da escrita, do cuidado e da memória. Ideal para presentear ou refletir, esse livro lembra que, mesmo em um mundo digital, as palavras escritas com o coração permanecem como um dos maiores legados do amor materno.

"Estou Feliz que Minha Mãe Morreu", de Jennette McCurdy