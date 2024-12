Em crise de identidade, Record já foi destaque e promessa de liderança

Manoel de Nóbrega na "Praça da Alegria", na Record, em 1971 Imagem: Reprodução

Show em Si...monal era o programa das quintas, com o grande showman, rei do suingue, Wilson Simonal, enquanto nas sextas-feiras era dia do Corte Rayol Show, que misturava música e humor, com o "rei da voz" Agnaldo Rayol e o humorista e comediante Renato Corte Real.

Os destaques dos finais de semana eram a Família Trapo, aos sábados, com Otelo Zeloni, Ronald Golias, Jô Soares, Renata Fronzi, Cidinha Campos e Ricardinho Corte Real, com redação de Carlos Alberto de Nobrega; e Jovem Guarda, aos domingos, com Roberto Carlos, Wanderley e Erasmo Carlos; ainda no domingo, mas à noite, Hebe Camargo comandava seu próprio programa.

Sentiu o elenco? Pois é, estes programas de humor, música e entrevistas eram gravados no Teatro Record Consolação, em São Paulo, hoje transformado numa Igreja Universal. Lá, também eram realizados os Shows do Dia 7, uma espécie de mesversário da emissora, misturando todo elenco em especiais memoráveis. E também os icônicos Festivais da Canção de 1966, 1967, 1968.

Esse Teatro da Consolação, apesar de lindo, ficou pequeno e toda essa programação vitoriosa se mudou para o enorme Teatro Paramount, na Brigadeiro Luís Antônio, e depois para a rua Augusta, também em São Paulo. Tudo com muito sucesso.

No início dos anos 1970, toda essa programação entrou em declínio, assim como a Tupi e a Excelsior, por pressão da ditadura militar. Tanto que, em 1972, a família vendeu 50% para Silvio Santos, e a programação virou um pasto para enlatados ruins e pouca criatividade.