Band: o namoro com o público vai virar casamento?

Prestes a completar 60 anos, a Rede Bandeirantes de Televisão acumula histórias de namoros fugazes, mas nunca conquistou um compromisso duradouro com o público brasileiro.

Agora, a emissora tenta um novo relacionamento com os telespectadores de sua vasta rede nacional - maior que a da Globo e do SBT, ficando atrás apenas da TV Aparecida e da Rede Vida.

Entre as novas apostas está a novela "Beleza Fatal", produzida pela plataforma de streaming Max, que estreia no próximo dia 10, às 20h30. Outra cartada importante é a contratação de Galvão Bueno, grande nome da área esportiva, para comandar um programa nas noites de segunda-feira, às 22h30, com alguns convidados, no estilo do antigo ''Bem, Amigos!''. Estratégias ambiciosas, mas custosas e sem garantias de fidelidade do público.