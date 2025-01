Escalada para 'Vale Tudo', Malu Galli coleciona acertos em sua carreira

Com formação sólida, Malu começou sua trajetória no renomado Tablado, de Maria Clara Machado, aos 10 anos. Formada em interpretação, estreou na TV em 1992 com um papel na icônica série "Anos Dourados", de Gilberto Braga. Desde então, nunca mais parou.

Filha do engenheiro italiano Humberto Galli e da professora Vanda Reis, Malu é casada desde 1999 com o artista plástico Afonso Tostes e é mãe de Luiz Galli Tostes, de 24 anos.

Entre seus trabalhos mais marcantes na TV estão "Cheias de Charme", onde interpretou Lígia; "Amor de Mãe", como a socialite Maria Lídia Camargo; "Renascer", vivendo a mãe de Buba; e "Malhação: Viva a Diferença", como Marta, mãe de Lica (Manoela Aliperti), em uma atuação que dividiu cena com Daniela Galli, muitas vezes confundida como sua parente.

No cinema, destacou-se em produções como "O Xangô de Baker Street" (2001), no papel de Chiquinha Gonzaga; "O Contador de Histórias" (2009), como Pérola; e "180º", como Anna. No teatro, foi aclamada em peças como "Mann na Praia", "Ensaio.Hamlet" e "Minha Alma É Imortal".

Com 23 anos de carreira, Malu Galli construiu uma trajetória marcada pela discrição e por escolhas artísticas precisas, consolidando-se como uma das grandes atrizes de sua geração.