Novo sucesso do pagode, Vitor Limma reinventou a carreira na pandemia

O cantor e compositor Vitor Limma, um dos grandes nomes do pagode na atualidade, compartilhou detalhes de sua trajetória em uma conversa comigo! Natural do Rio Grande do Sul, ele relembrou como sua paixão pela música começou ainda na infância. Aos 9 anos, ganhou seu primeiro cavaquinho e, dali em diante, não largou mais o instrumento. Foi no samba e no pagode que ele encontrou seu lugar.

O samba me escolheu. Eu cresci ouvindo de tudo, mas foi no pagode que encontrei minha verdade.

Durante a entrevista, Vitor contou como a escolha de seu nome artístico não foi por acaso. Ele queria algo que soasse natural para o público e, ao mesmo tempo, evitasse qualquer confusão com outros artistas de nome parecido. Também falou com carinho sobre as bandas que marcaram sua infância e juventude. Essas referências foram fundamentais na construção do seu estilo de fazer música.