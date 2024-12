Sucesso entre os jovens, Cjota canta trap e tem cabelo inspirado no Coringa

O rapaz de 24 anos nasceu em Minas Gerais e se aproximou da música por meio da igreja evangélica que sua família frequentava. Conforme foi crescendo, conheceu o hip-hop e iniciou sua carreira em 2018. Ele conta que tem grande influência do gospel em seu modo de cantar, mesclando pagode e funk. Essa mistura acaba levando o nome de "trap melódico".

Cjota mudou a cor do cabelo para ficar mais parecido com o Coringa Imagem: Reprodução/@cjotaoficial

"A essência do trap e do rap é a mesma. O trap é um subgênero do rap, é como se fosse o filho do rap. E o filho do rap tá subindo, então o trap é o rap. De alguma forma é uma evolução do gênero. A intenção é a mesma. O gênero em si já abrange uma galera jovem, de periferia, a diferença está mais nas batidas, mais na sonoridade. A intenção e o propósito continuam os mesmos", diz.

"O cabelo verde pode parecer simples, mas de alguma forma dita uma personalidade, existe um poder na coisa. Eu queria uma cor que passasse uma imagem mais leve. Verde é a natureza, é o dinheiro também [risos] e foi estrategicamente [pensado] pra isso? Acho que deu certo, as pessoas gostaram."

Hoje, ele é empresariado por alguns profissionais, entre ele MC Daniel, que é um sucesso no funk, e tem sua carreira gerenciada por Kamilla Fialho, que já trabalhou com Anitta, Lexa, Rebecca, Valesca Popozuda, Naldo Benny, MC Sapão, entre outros artistas que despontaram para o sucesso.

Sua amizade com Mc Daniel começou antes de os dois estourarem na carreira. Eles se conheceram na noite paulistana. Cjota já tinha algumas músicas conhecidas pela galera do rap, e Daniel foi elogiá-lo. Com isso, a amizade começou. Com o crescimento de Daniel, Cjota passou a acompanhá-lo em alguns shows, e partiu do MC a ideia de empresariá-lo.