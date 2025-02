Da influência pop punk ao sucesso com Alok, Zeeba quer 'explorar o mundo'

O mais louco é que essa música, que a gente achava que era mais alternativa, foi justamente a que explodiu. [...] Alok foi um verdadeiro padrinho para mim, acreditou em 'Hear Me Now'. Ele sempre teve um olhar muito bom para entender tendências. Foi ideia dele colocar o assobio logo no início da música, e isso fez toda a diferença. A gente virou família. Trocamos muitas ideias sobre música, carreira e vida. Ele sempre me incentivou a encontrar minha própria identidade.

Zeeba Imagem: Divulgação

Além da trajetória internacional, Zeeba falou como foi o processo de se reconectar com a música em português, um passo importante que fortaleceu ainda mais sua relação com os fãs brasileiros. Ele também refletiu sobre os desafios da fama, a importância do equilíbrio emocional e sua busca por autenticidade na indústria musical.

Em um momento mais pessoal, o artista compartilhou histórias sobre sua relação com a esposa, Heloísa, que começou de forma inusitada durante a gravação de um clipe. "A gente se conheceu gravando. Foi meio que vivendo a história do clipe que a gente se apaixonou de verdade". Ele também falou sobre sua experiência com a depressão pós-sucesso e como encontrou um novo propósito ao se reconectar com a música e com hábitos simples, como cultivar plantas.

Atualmente, Zeeba segue em uma fase de renascimento artístico, investindo em parcerias internacionais e se preparando para uma turnê no Japão, além de um show no prestigiado festival Coachella. Seu próximo projeto mira no mercado global, com um EP repleto de colaborações com artistas estrangeiros. Com um olhar otimista para o futuro, ele continua construindo sua trajetória com autenticidade e paixão pela música.