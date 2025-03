'Garota do Momento': Gloria Groove participa da novela homenageando os avôs

O personagem é uma homenagem aos avôs de Daniel Garcia. "Nesta participação, eu adoraria homenagear pessoas importantes na minha vida que com certeza estavam se divertindo em boates como esta de 'Garota do Momento', em 1958. Então, eu pedi para homenagear os meus dois avôs: meu avô por parte de pai, o Seu Santo, e meu avô por parte de mãe, o Seu Waldemar. Daí o nome do meu personagem", explicou o ator que conhecemos como a drag queen Gloria Groove.

Para o artista, essa foi uma participação especial muito emocionante. "O lado emocionante dessa participação é que é como se eu estivesse vivendo uma noite na pele do meu avô, em 1958, tocando, fazendo um som dentro de uma boate. Acho que tive a oportunidade de homenagear a minha origem dentro dessa participação", diz ele.

Verônica Queen (Silvero Pereira) e Waldemar Santo (Daniel Garcia) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.