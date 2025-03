Oscar, festa nos EUA e Carnaval: a vida de Bruna Marquezine após separação

Bruna Marquezine no tapete vermelho do Oscar Imagem: Monica Schipper/Getty Images)

Além de agradecer à Academia pelo convite, a atriz também fez um elogio especial à estilista Donatella Versace e à equipe da grife, responsáveis pelo vestido usado para a ocasião. "Obrigada por fazerem meu vestido dos sonhos. A peça mais linda que já usei", publicou no Instagram.

Do Oscar ao Rio

Bruna Marquezine deixou a Sapucaí já com o céu claro Imagem: Divulgação/Brazil News

Ela prestigiou a terceira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, logo após retornar da cerimônia do Oscar. A famosa só deixou a Sapucaí com o céu já claro, cercada por seguranças e amigos.

Depois do desfile, ela ainda curtiu um show de funk no Camarote N1. Apesar das muitas horas de festa, ela foi fotografada com a produção de beleza "intacta" no final do evento.