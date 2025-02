Leticia Colin: da jovem viciada à mulher oportunista, atriz sempre brilha

Letícia Colin em cena da série 'Onde Está Meu Coração' Imagem: Globo/Fabio Rocha

Outro ponto alto de sua carreira foi o papel da imperatriz Leopoldina em "Novo Mundo" (2017), uma personagem forte e sensível, feita sob medida para seu talento. Agora, em "Garota do Momento", Leticia encara um novo desafio: dar vida a Branca/Zélia, uma vilã de nuances inesperadas. Apesar da leveza aparente, a personagem não deixa de cometer atos cruéis, tornando-se um dos eixos centrais da trama.

Mais uma vez, ela divide cenas com Fábio Assunção, agora não mais como seu pai, mas como seu amante, além de contracenar com a grande Lilia Cabral. Seu brilho em cena é inegável e sua entrega ao papel é tanta que, em inúmeras ocasiões, encerra os capítulos da novela de Alessandra Poggi. Com sua impressionante versatilidade interpretativa, Leticia reafirma o que já sabemos: é uma atriz que nunca para de surpreender.