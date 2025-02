'Beleza Fatal': novela transforma fórmula antiga em sucesso modernizado

Mas "Beleza Fatal", da Max, se destaca ao inserir um cinismo escancarado, refletindo a desesperança atual do Brasil, o que responde tristemente àquela esperança que tínhamos no país em 1988, com ''Vale Tudo'', de Gilberto Braga. O roteiro de Raphael Montes constrói personagens que se beneficiam da impunidade, desenhando uma realidade onde a maldade avança sem resistência. Esse tom corrosivo se alia a um ritmo ágil: os cinco primeiros capítulos já exibidos estabelecem rapidamente a trama e capturam o público desde o início.

Sofia (Camila Queiroz) e Lola (Camila Pitanga) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Vale um alerta para espectadores mais sensíveis, especialmente aqueles que passaram por procedimentos estéticos, já que a novela expõe sem pudores os perigos dessa indústria,—um dos mercados mais lucrativos (e criminosos) do mundo. A abordagem crua pode ser um desafio para sua futura exibição na TV aberta, já que a Band adquiriu os direitos de transmissão.

O elenco é coeso e competente, mas alguns nomes se destacam. Camila Pitanga (Lola) conduz a história ao lado de Vanessa Giácomo (Cleo Fernandes), Caio Blat (Benjamin), Marcelo Serrado (Rog/Dr. Peitão), Giovanna Antonelli (Elvira Paixão) e Camila Queiroz (Sofia Fernandes/Julia Guimarães). Nos primeiros capítulos, no entanto, dois atores se sobressaem: Melissa Sampaio, interpretando Sofia na infância, e Augusto Madeira, como Lino Paixão, marido de Elvira e pai de Rebeca e Alec.

Além de entregar uma trama envolvente, "Beleza Fatal" já inicia sua trajetória abordando temas urgentes, como racismo e homofobia —prova de que a novela sabe dialogar com o presente.