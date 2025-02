Um galã com talento e estilo: Pedro Novaes dá show em 'Garota do Momento'

Assistindo à novela Garota do Momento —sem dúvida, a melhor atualmente no ar— tive uma grata surpresa: uma cena memorável protagonizada por Pedro Novaes.

A sequência, escrita com sensibilidade por Alessandra Poggi, foi uma belíssima homenagem ao cinema nacional, em especial ao Cinema Novo, que florescia na época em que a trama se passa. Nela, Beatriz (Duda Santos), atenta às paixões do namorado, percebe o brilho em seu olhar ao assistir a um filme e entender a força da arte que surgia no país. Como prova de seu carinho e compreensão, ela o presenteia com uma câmera de cinema.

A cena poderia ser apenas mais um momento dentro da trama já tão bem construída, mas a interpretação de Pedro Novaes a elevou a outro nível. No instante em que Beto abre a caixa, reconhece o presente e se emociona, sentimos algo maior acontecer: não é apenas um jovem recebendo um objeto, mas um artista despertando para sua vocação.