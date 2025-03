Após fiasco, Globo redescobre a fórmula do Carnaval Globeleza em 2025

Dizem que do caos nascem grandes obras, e parece ter sido assim com a transmissão do Carnaval pela Globo. Em 2024, a tentativa de substituir jornalistas por influenciadores na cobertura do evento foi uma verdadeira tragédia anunciada.

Aquelas pessoas simplesmente não sabiam o que perguntar, e a emissora sentiu imediatamente a reação negativa dos telespectadores, o que se refletiu também nos patrocinadores.

Essa experiência serviu como lição, não apenas para a direção da emissora, mas também para os jornalistas que haviam sido preteridos. Neste ano, todos retornaram renovados, prontos para oferecer um trabalho de alta qualidade.