Jayme Monjardim e 'Romaria': esperança em meio à crise histórica da Band

A Band é o problema porque nunca se consolidou no gênero e não conseguiu criar o hábito de dramaturgia no telespectador. Já tentou parcerias com a TV portuguesa, mas abandonou o projeto. Exibiu novelas turcas com relativo sucesso, mas, mais uma vez, desistiu.

MasterChef em sua 11ª temporada Imagem: Divulgação/Band

O cenário atual da emissora é ainda mais preocupante. A grade de programação da Band carece de atrativos, e muitos nem sabem mais o que está sendo exibido, além do Brasil Urgente e do Jornal da Band. O MasterChef, que foi um dos maiores acertos da emissora, agora ocupa um espaço sem brilho, às terças-feiras.

E é nesse deserto de tentativas frustradas que Jayme Monjardim se prepara para estrear sua novela, como se fosse um oásis, com a missão de atrair de volta o público para a emissora da família Saad —uma emissora que sempre trouxe grandes nomes, como Walter Clark, Walter Avancini, Marlene Mattos e Zeca Camargo, mas nunca ofereceu a esses profissionais as condições mínimas de trabalho necessárias.

Agora é a vez de Jayme Monjardim. Tomara que ele consiga contornar a precariedade de recursos da emissora e fazer o que outros grandes nomes da comunicação, como ele, não conseguiram no canal.