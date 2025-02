'Caos maravilhoso': Fernando Pedrosa diz que 90% de seu público é LGBTQIA+

Fernando Pedrosa, 37, uma das vozes do stand-up nacional, compartilhou sua trajetória de vida e carreira em uma conversa com a coluna. Conhecido pelo humor afiado e pela interatividade com o público, Pedrosa relembrou como seu gosto pelo palco surgiu ainda na infância, quando adorava chamar atenção e fazer os outros rirem. "Fui me descobrindo engraçado porque sempre fui cara de pau. Subir no palco e fazer a galera rir exige um pouco disso", diz.

Formado em rádio e TV, ele construiu sua carreira nos bastidores antes de brilhar nos palcos. Trabalhou como roteirista para programas renomados, como A Culpa é do Cabral, no Comedy Central, e para o canal de humor Coisa Nossa, no YouTube, experiência que moldou seu olhar criativo e sua habilidade de contar histórias.

"Eu já era roteirista, mas quando vi que podia fazer stand-up e contar minhas histórias, percebi que era isso que eu queria fazer".

Na entrevista, Pedrosa destacou a importância de trazer novas vozes ao stand-up, especialmente da comunidade LGBTQIA+, e como seu trabalho ajuda a dar visibilidade a diferentes realidades por meio do humor. Com nove anos de experiência na comédia, ele celebrou o crescimento de sua carreira, que deu um salto após a estreia de seu show solo em 2023, impulsionando suas redes sociais de 100 mil para mais de 1 milhão de seguidores.