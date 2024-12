Quem é Gabrelú? A nova cara do rap que você precisa conhecer

Foi uma sensação muito gostosa, porque ali estava todo mundo dividindo um som, dividindo um objetivo. A gente se uniu muito para sustentar aquilo que estava acontecendo. Gabrelú

Gabrelú explica que sua participação no reality foi uma vitrine que abriu portas e atraiu um público que se identifica com as mesmas referências que ele carrega. "O fato de ter colocado bem nitidamente a minha referência da velha escola do rap chamou a atenção de muitas pessoas. Muita gente falou: 'Fazia tempo que eu não ouvia rap desse jeito, do jeito que você está fazendo, com as referências que você colocou'."

Gabrelú participou do Nova Cena Imagem: Derek Mangabeira/Netflix

Antes de entrar de vez na música, Gabrelú produzia documentários com seus amigos para registrar histórias que aconteciam em sua cidade natal. "Eu gosto, pois vejo como uma forma de a gente se marcar no tempo, sabe? Quem vai contar nossas histórias? Ninguém vai chegar de fora e falar. Se a gente não contar, do jeito que a gente acha que está sendo bem representado, ninguém vai fazer isso por nós."

Embora ainda continue com alguns projetos documentais, o artista afirma que se sente mais feliz fazendo música. Suas letras tratam de sentimentos pessoais e questões sociais, sempre buscando uma conexão emocional com o público.