TV aberta vacila e ignora dois ícones amados que celebram 50 anos na música

Alcione e José Augusto, artistas românticos e muito amados pelo Brasil, estão em turnê para comemorar 50 anos de estrada. E que estradas!

Na próxima sexta (27), os dois dividirão o palco do VIA Music Hall, em São João do Miriti (RJ), mas depois viajarão muito com estas comemorações por todo o Brasil e até pelo exterior. Os shows serão separados e o primeiro começa às 23h —a casa não informa quem sobe primeiro, se Alcione ou José Augusto, o que se sabe é que será uma madrugada de boas músicas e muito romantismo.

As nossas redes abertas de televisão dormiram de toca. Estes seriam dois especiais importantes para este final de ano. E muito merecidos.