Cidade fantasma chinesa na Malásia é fiasco do 'futurismo sustentável'

A Country Garden era uma das maiores incorporadoras do mercado chinês no início da década passada, quando ela anunciou Forest City, um de seus projetos mais ousados. A empresa cresceu, nos anos anteriores, com um modelo de construir rápido e vender rápido, aproveitando o embalo de uma economia aquecida.

Espalhou anúncios de Forest City nas maiores cidades do país. Paineis em Pequim, Xangai, Guangzhou e outras metrópoles vendiam os encantos de ilhas tropicais acessíveis e modernas. Quem demonstrasse interesse podia voar até lá para ver com os próprios olhos, a convite da Country Garden. Corretores imobiliários faziam questão de frisar que fechar negócio era um bom caminho para ganhar vistos especiais e cidadania malaia.

Fazia sentido para a empresa, porque a estratégia funcionava: construa, construa como se não houvesse amanhã, e as pessoas comprarão aos montes. Na China, investir em imóveis é comum, mais de 80% das famílias vivem em casa própria e mais de 20% dos moradores de áreas urbanas têm mais de um imóvel.

A Country Garden decidiu apostar em levar o modelo para fora do país. Aí, as coisas começaram a degringolar. Em 2014, logo que começaram, as obras foram suspensas por alguns meses: o governo de Singapura, que fica do outro lado do Estreito de Johor, a meros 4 quilômetros de distância, levantou dúvidas quanto à segurança ambiental do projeto.

A situação se acertou, aparentemente, e em 2016 o próprio primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, participou da inauguração de Forest City. A construtora anunciou, ainda para aquele ano, 20 mil novos imóveis e um campo de golfe.

Então, a própria China minou o empreendimento. O yuan estava jorrando com tanta voracidade para fora do país que o governo, a fim de proteger sua moeda, proibiu cidadãos de comprarem propriedades no exterior.