Monstro que é símbolo na Sibéria surgiu por erro de interpretação de texto

Ele já fazia parte do imaginário, e a cidade decidiu abraçá-lo de vez, com estátua no centro e tudo mais.

Babr de Irkutsk Imagem: varvar2010/stock.adobe.com

Os siberianos chamavam os tigres de "babr", palavra de origem túrquica. Já os russos ocidentais, de "tigr". Logo, a confusão se criou, e Irkutsk ganhou um mascote único, criatura que nasceu de um erro típico de pessoas que desconhecem ou ignoram particularidades culturais em um país continental.

O babr é um símbolo curioso dessa cidade nos confins da Rússia, que em algumas ocasiões foi marcada pelos extremos geográficos e culturais do país. No começo do século 19, era uma terra de exilados. No 21, um exemplo trágico do alcoolismo estrutural que corrói a nação.

Em 1825, uma revolta contra o czar Nicolau 1º fez de Irkutsk destino de muitos nobres, intelectuais e oficiais exilados. A efervescência cultural e arquitetônica que se seguiu, com a construção de belos casarões de madeira, rendeu à cidade o apelido "Paris da Sibéria".