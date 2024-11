Verdadeira Madame Tussaud criou um império a partir de cabeças cortadas

Quando foi inaugurado, era não só um sucesso comercial como também uma instituição visionária, que introduziu novas formas de entretenimento popular. Ao mesmo tempo, era um reflexo da vida política e cotidiana da Inglaterra vitoriana.

É o que argumenta a historiadora inglesa Pamela Pilbeam no livro "Madame Tussaud and the History of Waxworks" ("Madame Tussaud e a história das estátuas de cera", sem edição brasileira). É uma saga que floresceu na Inglaterra do século 19, mas que começou - e quase morreu prematuramente - na França revolucionária.

Cabeças decapitadas e "enceradas"

Figura de cera da verdadeira Marie Tussaud Imagem: Hulton Archive/Getty Images

A francesa Marie Grosholtz nasceu em Estrasburgo, em 1761. Cresceu em Berna, na Suíça, onde sua mãe trabalhou para um médico chamado Philippe Curtius, que ganhou certa notoriedade ao fazer máscaras mortuárias.

Antes do advento da fotografia, as máscaras, feitas em gesso ou cera, serviam como molde para artistas criarem bustos ou estátuas. Além disso, eram uma lembrança da pessoa morta.