Eles querem ser imortais e não pagar impostos: a cidade startup do Caribe

Zonas Econômicas Especiais não são nenhuma novidade. Existem mais de 5 mil delas no mundo. Podem ser de vários tipos: entre eles, as zonas de processamento de exportação, como as espalhadas pelo Brasil, de Boa Vista (RR) a Rio Grande (RS), zonas francas, como Manaus (AM) e Ilhéus (BA), ou as chamadas cidades outorgadas.

É o caso de Próspera e outras duas em Honduras. Filipinas e Coreia do Sul também são mais abertas ao modelo, com quatro e três cidades outorgadas, respectivamente.

Próspera, uma empresa baseada no estado americano de Delaware, surgiu a partir de um investimento de US$ 120 milhões feito em 2017 por fundos de capital de risco. Alguns deles apoiados por bilionários do Vale do Silício, como Peter Thiel, cofundador do PayPal, e Sam Altman, CEO da OpenAI (dona do Chat GPT).

Próspera, hoje, tem cerca de 2 mil moradores físicos e virtuais, ou seja, pessoas que de fato vivem lá ou que têm algum negócio e o administram remotamente. Segundo uma reportagem da "Bloomberg News", em 2024 havia cerca de 50 empresas instaladas na cidade.

Entre elas há um centro educacional, loja de artigos de mergulho e um serviço de entregas de alimentos e remédio com drones.

Também há uma fábrica de casas modulares projetadas pelo escritório de uma das maiores arquitetas do nosso tempo, a iraquiana-britânica Zaha Hadid, morta em 2016.