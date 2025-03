Entre o Instagram e cadáveres, lago simboliza guerra invisível na África

Em 1997, os rebeldes tutsis tomaram a capital do Zaire, Kinshasa. O longevo e ditador do país, Mobutu Sese Seko, fugiu. O país ganhou um novo nome, República Democrática do Congo (RDC).

No ano seguinte, uma rebelião militar provocou a repressão do governo em Kinshasa, e Ruanda e Uganda intervieram novamente. Já a RDC ganhou o apoio de Angola, Chade, Namíbia e Zimbábue, além de milícias que se opunham aos regimes de Ruanda e Uganda - que, por sua vez, tiveram no Burundi um novo aliado.

O conflito foi chamado de Segunda Guerra do Congo. Mas pelo envolvimento de tantas partes, alguns historiadores o chamam de Guerra Mundial Africana.

Encerrado em 2003, deixou 3,8 milhões de mortos.

Foi o multicídio mais mortífero do planeta desde a Guerra do Vietnã, segundo as pesquisas do especialista em atrocidades Matthew White. Mas o que se seguiu não foi nada parecido com paz. Uma sanguinária pilhagem por ouro, madeira e coltan provocou uma grave crise humanitária.

Coltan é o minério do qual se extrai o tântalo, metal onipresente no mundo de hoje. Está em celulares, computadores, videogames e tablets. Os maiores produtores mundiais de tântalo são, justamente, RDC e Ruanda (o Brasil vem logo atrás).