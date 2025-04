Povo isolado que já peitou colonizadores enfrenta nova 'praga': influencers

Isso porque "plus ultra" era o lema de Carlos 5º, o homem mais poderoso do mundo no começo do século 16. Imperador Romano-Germânico e rei da Espanha (como Carlos 1º), ele governava boa parte da Europa Ocidental, além das possessões espanholas no norte da África e as recém-conquistadas nas Américas.

O cabeçalho e a imagem de perfil de Polyakov mostram o youtuber com os traços inconfundíveis de Hergé. Apesar de Tintin ser um personagem adorável, algumas das histórias em quadrinhos do repórter belga envelheceram mal e requerem uma contextualização para situar o racismo da época em que foram criadas.

Bem, então quais seriam as visões de um youtuber americano que decide chamar seu canal de "neo-orientalista", com o mote de um imperador colonialista e a identidade visual de um personagem que, à luz dos dias atuais, tem certas histórias racistas? Assista e me diga.

Nada contra influenciadores, até tenho amigos que são. Mas esses que topam tudo por audiência comprometem o trabalho de um monte de profissionais sérios, além de colaborar com a mancha crescente de descrédito sobre sua própria classe.

No caso específico de Polyakov, que também fez vídeos supostamente no "Afeganistão sob regime Talibã", posando com metralhadoras, seus vídeos em Sentinela do Norte seriam mais problemáticos ainda. Numa brincadeira inconsequente, ele poderia provocar um assassinato em massa.

Não que eu não entenda o fascínio. Como o "Times of India" definiu, Sentinela do Norte permanece um paradoxo: