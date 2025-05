Aceleração, culpa e romantização: o tempo que sobra (ou falta) para as mães

Também foi a maternidade que fez o tempo espiralar. Sendo mãe, entendi melhor a minha mãe. E as mães como um todo. E olhei para as histórias de vida das mulheres da minha família, para a forma como nos cuidamos umas das outras. Olhei e vi minhas avós, as batalhas que enfrentaram e o quanto eu carrego em mim esta ancestralidade e o quanto ela está viva em meu corpo e em minha bagagem emocional.

Foi a maternidade que me trouxe de volta ao tempo do meu corpo. É de Alice Ruiz a ideia de que "depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco". E assim foi. Depois que gestei dois filhos, não me contento com migalhas. Meu corpo tomou mais consciência da sua potência. Me reaproximei da dança, da música, de minha origem, de minha terra, de minha raiz pernambucana.

Também este mesmo corpo entendeu que é natureza. E que, portanto, é tempo vivido e vívido. Uma querida amiga citando Stanley Keleman me ajudou recentemente a entender que "o corpo não é um objeto no espaço, mas um processo no tempo". E tendo atravessado duas gestações e dois trabalhos de parto, a maternidade me ensinou que somos tempo natural da vida.

Foi também a maternidade que me conectou ao tempo da infância, este tempo que é puro ser, tempo de brincar, de fluir, este tempo absolutamente encantado das crianças. O tempo da infância é este tempo sagrado que não está conectado ao nosso tempo cronológico (ainda que estejamos cada vez mais cedo corrompendo este tempo com nossa sanha de aceleração).

Foi também a maternidade que me apresentou o tempo dos afetos e da comunidade. Encontrei o coletivo do provérbio africano "é preciso uma vila para criar uma criança". Com outras mães, amigas, famílias e pessoas do meu entorno, fui tecendo uma forma de vida mais comunitária, focada no simples e no que importa: estes afetos e vínculos que são até hoje remédio para os dias mais difíceis e âncoras que ancoram minhas coragens.

A maternidade me mostrou o tempo como objeto de pesquisa e missão de vida. Foi quando meu segundo filho nasceu que nasceu o Guia Desacelera SP, iniciativa que tirava do papel a pesquisa sobre o slow e dava vida ao movimento que depois geraria a Escola do Tempo e o festival Dia sem Pressa e desaguaria, anos depois, na fundação do Instituto Desacelera.