Piquenique no cemitério e rúgbi sem regras: a Páscoa 'raiz' da Geórgia

A ex-república soviética é de maioria ortodoxa, o que significa que existem algumas diferenças em relação à Páscoa católica. A principal delas é a data, porque os ortodoxos seguem o calendário juliano, em vez do gregoriano.

Coincidentemente, em 2025 a Páscoa dos dois ramos cristãos cai neste domingo. É algo que acontece de vez em quando.

A regra diz que a data da Páscoa é definida pelo equinócio de primavera do Hemisfério Norte, também conhecido como início do outono aqui no Hemisfério Sul. Quando chega a primeira lua cheia do nosso outono, o domingo seguinte é Páscoa.

Vale para todos os católicos e muitos ramos protestantes. Só que os ortodoxos também levam em conta o Pessach, data judaica que dura oito dias e celebra a saída dos escravos hebreus do Egito. Eles mantêm a tradição dos primeiros séculos do cristianismo, antes dos cismas que os separaram: sua Páscoa deve ser celebrada sempre após a Pessach, a fim de seguir a sequência bíblica da Paixão de Cristo, explica o site cristão "Aleteia".

Na prática, é só seguir olhando a Lua. O Pessach começa na primeira lua cheia após o equinócio (20 ou 21 de março), não importa o dia da semana, então em alguns anos ele coincide com a Páscoa católica.

Como o calendário juliano fica 13 dias atrás do gregoriano, nos anos em que a primeira lua cheia após o equinócio chega tarde a ponto de também já ter passado o 21 de março do calendário juliano, as duas Páscoas cristãs coincidem, pois o Pessach já terá passado. Aconteceu em 2010, 2011, 2014, 2017 e, de novo, este ano.

Em 2024, o papa Francisco e líderes cristãos de outras denominações falaram sobre a possibilidade de reunificação da celebração, em uma data fixa.